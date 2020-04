Κορονοϊός: Το απόλυτο πείραμα για την απόσταση ασφαλείας που πρέπει να έχουμε (vid)

Με το καιρό να έχει φτιάξει, ο κόσμος αρχίζει σιγά-σιγά να βγαίνει για έναν περίπατο, νομίζοντας πως προσέχει εν μέσω κορονοϊού να κρατάει την σωστή απόσταση από τους άλλους. Ένα πείραμα ωστόσο ενός κατοίκου του Τορόντο, μας δείχνει πως σε μια μεγαλούπολη αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο και το βίντεο θα σας κάνει να καταλάβετε το γιατί.

Made a Social Distance machine to show why @cityoftoronto needs to close major streets like Yonge during COVID-19. Our sidewalks are too narrow to keep a safe distance.

Tell @JohnTory and your local councillors: #streets4peopleTO!https://t.co/uUmYOxOGZv pic.twitter.com/ZiCwuSECx9

— Daniel Rotsztain (@theurbangeog) April 13, 2020