Το νέο challenge του κορονοϊού: Πέτα τα σκουπίδια φορώντας αποκριάτικη στολή ή τα καλά σου (vid)

Η πανδημία του κορονοϊού έχει «αναγκάσει» τις κυβερνήσεις των χωρών ανά τον κόσμο να επιβάλλουν αυστηρά μέτρα και καραντίνα.

Αφού όλοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι, στην προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της covid-19, ψάχνουν ευχάριστους και δημιουργικούς τρόπους να περάσουν αυτές οι δύσκολες μέρες.

Όπως είναι φυσικό τα challenge στα social media διαδέχονται το ένα το άλλο.

Από παιδικές φωτογραφίες, φανέλες και παίκτες κάθε αθλήματος μέχρι… κολπάκια όχι με μπάλα αλλά με χαρτί υγείας.

Στην Αυστραλία όμως το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο κάνοντας ένα πρωτότυπο challenge. Ποιο είναι αυτό; Να πετάξεις τα σκουπίδια με στολή ή φορώντας τα καλά σου.

Όπως φαίνεται από χρήστες του twitter και αυτή η πρόκληση είχε απήχηση!

It’s *bin night*! In honour of when your bin goes out more than you do. #binisolationouting pic.twitter.com/A8ER3g0fOk

— Carol Duncan (@carolduncan) April 8, 2020