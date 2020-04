Ο γύρος της Φλάνδρας θα πραγματοποιηθεί από το σαλόνι των ποδηλατών (vid)

Έναν διαφορετικό και πρωτότυπο δρόμο αποφάσισαν να ακολουθήσουν οι διοργανωτές του ποδηλατικού γύρου της Φλάνδρας.

Ενώ, λοιπόν, τα περισσότερα αθλητικά γεγονότα αναβάλλονται το ένα μετά το άλλο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο 104ος θρυλικός αγώνας του Βελγίου θα διεξαχθεί... σχεδόν κανονικά, από το σαλόνι των ποδηλατών, αύριο, Κυριακή 5 Απριλίου!

Συγκεκριμένα, δεκατρείς από τους καλύτερους ποδηλάτες θα συμμετάσχουν από τα σπίτια τους στον ποδηλατικό γύρο, που θα γίνει ψηφιακά, μέσω διαδικτύου! Θα θυμίζει, όπως λένε οι διοργανωτές, video game και περιμένουν ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει την προσπάθεια, έστω και αν δεν γίνεται στους δρόμους της Φλάνδρας.

We are very excited to announce that we will be broadcasting the De Ronde Lockdown edition tomorrow as 13 of the world's best pro cyclists go head to head on a virtual edition of the Tour of Flanders. Tune in live at 14:30BSThttps://t.co/JowbEEUqOX pic.twitter.com/ymf436jWyG

— GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) April 4, 2020

«Σκεφτόμασταν και συζητούσαμε το ενδεχόμενο της αναβολής. Δεχθήκαμε προτάσεις για μετάθεση του αγώνα το φθινόπωρο. Όμως καταλήξαμε πως κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να μην περιμένουμε, αλλά να σκεφτούμε κάτι πιο πρωτότυπο», τόνισε ο Τόμας βαν ντε Σπίγκελ, διευθύνων σύμβουλος της Flanders Classic, στο Εuronews.

Υπό κανονικές συνθήκες, στους δρόμους της βελγικής Φλάνδρας χιλιάδες θεατές θα παρακολουθούσαν τους ποδηλάτες κατά μήκος των 267 χιλιομέτρων της διαδρομής. Κάθε χρόνο στον αγώνα συμμετέχουν πάνω από 175 αναβάτες.

Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα μοιάζει ο αγώνας.