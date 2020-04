Κορονοϊός: Αισθάνεσαι άσχημα; Στείλε μήνυμα στην Σαράποβα (vid)

Θεωρείται και όχι άδικα ως μία από τις πιο ωραίες αθλήτριες και ίσως η πιο ωραία που έχει βγάλει το τένις. Μιλάμε για την Μαρία Σαπάροβα που πριν λίγο διάστημα σταμάτησε το άθλημα αυτό. Θα πείτε τι σχέση έχει η Σαράποβα με τον κορονοϊό; Αρχικά ευτυχώς δεν έχει προσβληθεί, εν συνεχεία η όμορφη πρώην πλέον τενίστρια βοηθάει όσους νιώθουν απομονωμένοι λόγω Covid-19 και τους καλεί να της στείλουν μήνυμα. Συγκεκριμένα με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter ανέφερε: «Στείλτε μήνυμα! 310-564-7981. Είναι αληθινό. Πείτε μου τι κάνετε, πως περνάτε, κάντε μου ερωτήσεις ή απλώς στείλτε ένα ‘’γεια’’. Εάν έχετε συνταγές είναι ευπρόσδεκτες». Ε πρέπει όλοι να στείλουμε το μηνυματάκι μας.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020