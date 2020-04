Δημοσιογράφος τραβούσε βίντεο από το σπίτι της για το δελτίο και εμφανίστηκε ημίγυμνος ο πατέρας της (vid)

Οι περισσότερες χώρες στον πλανήτη έχουν λάβει αυστηρά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Όσοι μπορούν μάλιστα εργάζονται από το σπίτι ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.

Έτσι και μια ρεπόρτερ ειδήσεων στην Αμερική εργάζεται, όπως πολλοί συνάδελφοί της από τον χώρο της.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος της SNN Τζέσικα Λανγκ ζήτησε από τη μαμά της Ντιάνα να την τραβήξει βίντεο, ενώ παρουσίαζε ένα θέμα από την κουζίνα του σπιτιού της.

Όλα φάνηκαν να πηγαίνουν αρκετά ομαλά, αλλά ξαφνικά η Τζέσικα αναγκάστηκε να σταματήσει το βίντεο όταν είδε την μητέρα της να της κάνει νόημα.

Στη συνέχεια, η Τζέσικα γυρίζει και βλέπει τον μπαμπά της ημίγυμνο, να προσπαθεί να βάλει μια μπλούζα.

Όταν κι εκείνος κατάλαβε τι συμβαίνει έτρεξε πίσω για να μην φαίνεται.

Η δημοσιογράφος ανέβασε το στιγμιότυπο το Twitter γράφοντας: «Εργασία από το σπίτι είπαν, θα είναι ωραία είπαν».

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020