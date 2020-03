Κορονοϊός: Κατάστημα στη Νέα Υόρκη πουλάει donut με το πρόσωπο του Φάουζι (pics)

Ο δόκτωρ Άντονι Φάουζι είναι ο άνθρωπος που ανακοινώνει στις ΗΠΑ τα κρούσματα και τους νεκρούς από τον κορονοϊό.

Ο διευθυντής τους Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργικών και Μεταδοτικών Ασθενειών της Αμερικής έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα αυτή, σε σημείο κατάστημα της Νέας Υόρκης να πουλάει donut με το πρόσωπό του!

Ο συγκεκριμένος επιστήμονας είναι σύμβουλος σε κάθε πρόεδρο των ΗΠΑ από τον Ρόναλντ Ρίγκαν μέχρι και σήμερα.

This New York Bake Shop Is Selling Donuts with Dr. Anthony Fauci's Face on Them https://t.co/TcccQV42i2

— People (@people) March 26, 2020