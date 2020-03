Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ισχυρίζεται ότι κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Μπολτ κατά 4'' (pics & vids)

Η γνωστή τραγουδίστρια ισχυρίστηκε ότι «έσπασε» το παγκόσμιο ρεκόρ του «τρέχω πιο γρήγορα κι από τη σκιά μου» ανθρώπου κατά τέσσερα δευτερόλεπτα.

Η 38χρονη καλλιτέχνις της ποπ ανέβασε φωτογραφία που έδειχνε ότι έκανε 100 μέτρα σε 5.97 δευτερόλεπτα, ενώ ο Τζαμαϊκανός είχε κάνει 9.58 το 2009 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Βερολίνου.

Η Σπίαρς κατέβασε την φωτογραφία, αλλά πρόλαβε να γίνει viral στο twitter, με τους χρήστες να δείχνουν τις αμφιβολίες τους με μεγάλη δόση χιούμορ.

In other news, @britneyspears is claiming to have broken the men’s 100m World Record by nearly 4 seconds. pic.twitter.com/LZJ42IzinL — Didn’t Happen of the Year Awards (@_DHOTYA) March 26, 2020

is... Britney Spears claiming to have run a sub-6-second 100 metres?!? pic.twitter.com/K4Sq55nvHI — Liam (@LiamLambrini) March 25, 2020

Britney Spears apparently just ran 100 meters in 5.97 seconds and we were praising that Usain fella for doing it in 9.58 seconds??? Toxic. pic.twitter.com/l32ashAhWD — Sharky (@ohnosharky) March 26, 2020