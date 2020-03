Σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν πληροφορίες για το τι συμβαίνει στον έξω κόσμο.

Ο λόγος για τους παίκτες του Big Brother ανά τον κόσμο που έχουν μπει σε μια «οικειοθελή» καραντίνα και δεν έχουν καμία πληροφορία για το τι συμβαίνει στον πλανήτη.

Μάλιστα κάποιες παραγωγές σε χώρες που προβάλλεται το ριάλιτι, προβληματίστηκαν σχετικά με το πως θα χειριστούν αυτό το θέμα, αφού δεν ήξεραν αν θα πρέπει να τους πουν την αλήθεια για τον covid-19.

Σε δύο τέτοιες περιπτώσεις, η παραγωγή κατέληξε ότι θα πρέπει να μάθουν την αλήθεια, μια σωστή απόφαση δηλαδή, αφού η θέση που βρίσκονται τους εξασφαλίζει προστασία από τον ιό, δεν ισχύει το ίδιο για τους συγγενείς και τους φίλους.

Οι αντιδράσεις των παικτών όταν έμαθαν τι συμβαίνει ήταν λίγο-πολύ οι αναμενόμενες, μα κυρίως αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς είναι πως έπαθαν σοκ, όπως φαίνεται και στα πρόσωπά τους.

Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών έβαλαν τα κλάματα, όπως π.χ. στο Big Brother της Γερμανίας, που στο επεισόδιο που προβλήθηκε τους ανακοινώνουν τι συμβαίνει.

Some pictures from Big Brother Germany's live coronavirus special - a few housemates have shed tears but they're generally keeping their composure. The doctor spoke to them at length and is now taking their questions #BBDE #BigBrother pic.twitter.com/CayT9HgERj

— bbspy (@bbspy) March 17, 2020