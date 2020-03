Παρουσιαστής και πολιτικός «τσακώθηκαν» on air για το ποιος είναι ο αγαπημένος της μαμάς! (vid)

Λίγα δευτερόλεπτα γέλιου και άπειρα «τιτιβίσμα» προσέφερε η τηλεόραση των ΗΠΑ.

Ο Κρίστοφερ Κουόμο έβγαλε στην εκπομπή του τον αδερφό του, Άντριου, ο οποίος είναι Κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Λίγο πριν ολοκληρώσουν τη συνομιλία τους, έκαναν το θέμα του Covid-19 λίγο πιο... προσωπικό.

Ο παρουσιαστής τού είπε «εκτιμώ που ήρθες στην εκπομπή, σε αγαπώ, είμαι περήφανος για ό,τι κάνεις, ξέρω πως δουλεύεις σκληρά για την πολιτεία σου, αλλά ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά δουλεύεις, πάντα υπάρχει χρόνος για να πάρεις ένα τηλέφωνο τη μαμά».

Ο πολιτικός τότε απάντησε «πήρα την μαμά πριν βγω στην εκπομπή και παρεμπιπτόντως μού είπε ότι είμαι ο αγαπημένος της γιος. Τα καλά νέα είναι πως εσύ είσαι ο δεύτερος αγαπημένος της», για να σχολιάσει ο αδερφός του «κι οι δυο μας ξέρουμε πως δεν είμαστε οι αγαπημένοι της μαμάς, δεν το πιστεύω ότι λες ψέματα μπροστά στο κοινό μου».

I’m screaming that these brothers are literally having an argument on live telly about who’s their mum’s favourite son,amongst an international pandemic I- pic.twitter.com/yn97oldq7a

— jack rem x (@jackremmington) March 17, 2020