Ε-Sports: Με το βλέμμα στο μέλλον!

Το γήπεδο κατάμεστο από χιλιάδες φιλάθλους, η αγωνία στο κόκκινο, ποιος θα είναι ο νικητής; Το Staples Center στο Λος Άντζελες έζησε στιγμές μοναδικές τον Αύγουστο του 2013, όταν περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τουρνουά… League of Legends! Ενα χρόνο πριν, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε 8000 φιλάθλους. Ηταν μόνο η αρχή! Επειτα από μια επταετία τα Ε-Sports είναι το μέλλον. «Η δραστηριότητα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενάντια σε άλλους ανθρώπους στο διαδίκτυο, συχνά για χρήματα και συχνά παρακολουθούμενα από άλλους χρήστες του διαδικτύου, μερικές φορές σε ειδικά οργανωμένα γεγονότα» είναι ο όρος σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Πάμε να δούμε πιο απλά τι είναι τα Ε-Sports. Είναι η επαγγελματική προσέγγιση γνωστών video games. Παιχνίδια που παίζετε στον υπολογιστή σας ή στις κονσόλες σας, στο… full pro mode τους, με επαγγελματίες πλέον παίκτες να ανταγωνίζονται και θεατές να παρακολουθούν τις μάχες τους.

Η πρώτη χώρα που έκανε το τεράστιο βήμα του online gaming ήταν η Νότιος Κορέα, η οποία από το 2000 (!) δίνει επίσημες κρατικές άδειες σε επαγγελματίες αθλητές (cyberathletes). Μάλιστα, η Σεούλ διαθέτει κλειστό στάδιο χωρητικότητας 15.000 θεατών, μόνο για τα Ε-Sports. Η εξέλιξη είναι ραγδαία, μιας και ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα διαθέτουν επαγγελματικές ομάδες, πολύ καλά αμειβόμενες.

Από το 2010 κι έπειτα διεξάγονται κάθε χρόνο παγκοσμίως πολλά τουρνουά (World Cyber Games, Intel Extreme Masters, Major League Gaming), με τα χρήματα που μοιράζονται στους νικητές να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δολάρια. Και φυσικά, όλα τα τουρνουά δεν είναι για το League of Legends, αλλά και για τα Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Smite, StarCraft II, Call of Duty, Heroes of the Storm, Hearthstone και πολλά άλλα.

Ειδικότερα, η αγορά των Ε-Sports έφτασε τα 748,8 εκατομμύρια δολάρια το 2015, ενώ το ενεργό κοινό παγκοσμίως υπολογίστηκε την ίδια χρονιά στους 226 εκατομμύρια ανθρώπους! Τρία χρόνια αργότερα ο τζίρος έφτασε τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια και το νούμερο ολοένα και αυξάνεται. Όπως προαναφέραμε τα Ε-Sports είναι το μέλλον! Το κοινό τους γιγαντώθηκε μέσω του internet, ειδικά από τη στιγμή που οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 27 εκατομμύρια άνθρωποι που ασχολούνται ενεργά με τα Ε-Sports, εκ των οποίων οι 437 χιλιάδες είναι από την Ελλάδα. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα νούμερα θα διατηρήσουν σταθερή ανοδική τάση, και η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση – το αντίστοιχο κοινό εκτιμάται ότι θα ανέβει κατά 17% έως το τέλος του 2019 (σε σύγκριση με το 2017).

Στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η ΔΟΕ έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις με τη βιομηχανία Ε-Sports, των γνωστών παιχνιδιών video, με σκοπό να βρεθεί η φόρμουλα για να ενταχθούν στο πρόγραμμα των Αγώνων του Λος Άντζελες 2028. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, είχε συναντηθεί με τον Τζέικομπ Λάιον, γνωστός και ως Τζέικ, 21 ετών, επαγγελματία του παιχνιδιού βίντεο Overwatch.

Ο Μπαχ είχε παρουσιάσει τη συνάντηση ως μια «σύγκρουση των πολιτισμών», και όμως κατανοεί την ανάγκη ότι τα βιντεοπαιχνίδια πρέπει να περιλαμβάνονται στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.

Μετά τη Λωζάνη, η ΔΟΕ, ακολούθησαν και άλλες τέσσερις συναντήσεις με εκπροσώπους των Ε-Sports μέχρι στο τέλος του 2018, αλλά και συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένης και στην εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ την 1η Δεκεμβρίου στο Τόκιο.

League Of Legends, ο βασιλιάς των E-Sports

League Of Legends, ένα παιχνίδι στρατηγικής που προσελκύει εκατομμύρια φιλάθλους. Με δώδεκα διαφορετικές λίγκες με 114 ομάδες να συμμετέχουν σε αυτές, οι ομάδες έχουν την υποστήριξη και την χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών. Η παρακολούθηση των αγώνων στο League Of Legends είναι ακόμα ελεύθερη όπως και πριν έντεκα χρόνια και έχει φτάσει η εμπειρία να είναι επιπέδου παρακολούθησης αγώνα Champions League.

Tα E-Sports στις μέρες του Covid-19!

Τα E-Sports έχει το μεγάλο προνόμιο να είναι σε θέση να διατηρήσει υγιείς τις ανταγωνιστικές σκηνές υιοθετώντας το ηλεκτρονικό μοντέλο, ένα σύστημα το οποίο, από την άλλη πλευρά, έχει συχνά επικριθεί λόγω της ανακρίβειας των δομών του δικτύου, με στόχο την επιβολή κυρώσεων στους παίκτες. Οι ζωντανές εκπομπές θα παρουσιάσουν αύξηση λόγω των πιο πρόσφατων μέτρων. Οι άνθρωποι θα είναι στο σπίτι και τα ποσοστά ακρόασης θα μπορούσαν να αυξηθούν πολύ! Στις 10 Μαρτίου 2020 ο Global Head of Esports της Riot, John Needham, εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το μέλλον του MSI 2020. Ανακοινώθηκε η ημερομηνία έναρξης του event την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, με τον τελικό και ουσιαστικά τη λήξη του event να τοποθετείται στην Κυριακή 19 Ιουλίου 2020. Tο event μεταφέρθηκε δύο μήνες πίσω, βασιζόμενο στη λογική ότι μέχρι τότε θα είναι επιτρεπτή η μετακίνηση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο event, κάτι το οποίο τώρα δεν είναι εφικτό λόγω του ξεσπάσματος του COVID-19 παγκοσμίως.

Βέβαια, η Riot, δημιουργός του «League of Legends» και η Electronic Arts ανέστειλαν όλες τις δραστηριότητες των Ε-Sports. Η σειρά League of Legends Championship (LCS) και η αναπτυξιακή LCS Academy League ανέστειλαν όλες τις λειτουργίες αμέσως, ανακοίνωσε ο επίσημος λογαριασμός Twitter της σειράς. Η EA δήλωσε ότι έχουν ανασταλεί οι σειρές: Apex Legends Global Series, η σειρά FIFA 20 Global Series και η σειρά Madden NFL 20 Championship μαζί με όλα τα άλλα live events του ανταγωνιστικού προγράμματος παιχνιδιών της EA.

Η Riot δήλωσε ότι έλαβε την απόφασή της σε συνεννόηση με τις ομάδες LCS. Η αναστολή σημαίνει επίσης ότι οι τελικοί: LCS 2020, θα πραγματοποιηθούν στο στούντιο της Riot στο Λος Άντζελες.