Έστησαν παιχνίδι arcade με δαγκάνα αντικαθιστώντας τα κουκλάκια με χαρτιά υγείας (pics & vid)

Την καλύτερη «απάντηση» στον πανικό λόγω του κοροναϊού έδωσε ένας ιδιοκτήτης arcade παιχνιδιού στη Βρετανία.

Ο Eddy Chapman, που έχει την εταιρεία Chapman Funland στο Bridlington του ανατολικού Γιορκσάιρ, έβγαλε από ένα μηχάνημα τα κουκλάκια και έβαλε μέσα... χαρτιά υγείας! Και με μόλις 30 πένες, μπορεί ο καθένας να πιάσει με τη δαγκάνα -αντί για αρκουδάκι- ένα ρολό!

Ενώ, δηλαδή, οι υπόλοιποι αδειάζουν, μέσα στην υστερία, τα ράφια των σούπερ μάρκετ -και- στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ενώ μάθαμε πρόσφατα γιατί αυτή η τρελά με το χαρτί υγείας, με γυναίκες, μάλιστα, να φτάνουν στο σημείο να παίξουν ακόμη και μπουνιές για αυτό, οι άνθρωποι στο Bridlington και θα το προμηθεύονται και θα το διασκεδάζουν.

Ο Chapman ελπίζει, όπως λέει, ο κόσμος να δει την αστεία πλευρά όλου αυτού του πράγματος και να χαλαρώσει λίγο.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να χαλαρώσουν λίγο και να σταματήσουν τον πανικό», τονίζει.

