Το ύποπτο μπουκαλάκι: Η στιγμή που ο Tyson Fury αρνείται να πιει για να μην τον δηλητηριάσουν (pic & vid)

Ο Tyson Fury ήταν τόσο αποφασισμένος να ξαναγίνει πρωταθλητής που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του...

Ακόμα και μετά τη νίκη του επί του Deontay Wilder, ακόμα και αν αφορούσε ένα μπουκαλάκι νερό.

Στην συνέντευξη Τύπου λοιπόν που ακολούθησε τον αγώνα, ένας θεατής επιχείρησε να του δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, με τον 31χρονο πυγμάχο να ρωτάει τον άνθρωπο της παραγωγής από ποιον ήταν αυτό.

Andy Lee tries to hand a bottle of water to Tyson Fury, but when the Champ finds out where it came from he gives it straight back.

Όταν του έδειξε τον συγκεκριμένο άνδρα, όχι απλά δεν το άνοιξε, αλλά το επέστρεψε πίσω στον κάτοχό του.

Μάλιστα, ο πρώην προπονητής του, Ben Davison έκανε retweet ένα μήνυμα το οποίο εξηγούσε τι μπορεί να είχε συμβεί.

«Ο Andy Lee έδωσε στον Tyson Fury ένα μπουκάλι νερό και ο Fury ρώτησε από που ήρθε. Όταν ο Lee του έδειξε τον άνθρωπο αυτό ο Fury αρνήθηκε. Μου θύμισε αυτό που είχε κάνει στην Γερμανία. Δεν ρίσκαρε να πιαστεί στο ντόπινγκ κοντρόλ».

He was the same with Klitschko fight.

Took crates of his own water and kept it under someone's eye.

He must know it's happened. The cheating on boxing is unreal so it wouldn't surprise me. Look at the extra layer the Klitschko's tried to put on the ring

— Alex Quinn (@quinny251) February 23, 2020