Ο Batman έπεσε από τη μηχανή του στη διάρκεια των γυρισμάτων (vid)

Ακόμη και ένας... Batman χάνει τον έλεγχο της μηχανής του όταν το οδόστρωμα είναι βρεγμένο!

Λίγες μέρες αφότου έγινε γνωστό πως ο νέος άνθρωπος-νυχτερίδα θα είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον, στο Twitter έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας, που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην -πάντα βροχερή- Σκωτία και συγκεκριμένα στη Γλασκώβη.

Και μιλάμε για αποκαλυπτικό υλικό, αφού μπορούμε να δούμε για πρώτη φορά ολόκληρη τη νέα στολή του Batman, αλλά και τη μηχανή του!

Leaked photos reveal the new Batman suit (being worn by Robert Pattinson’s stunt double)

for Matt Reeve’s ‘THE BATMAN’ film.

(#TheBatman #Batman #DC) pic.twitter.com/jtV5m8kwxj

— Inside the Backlot (@InsideBacklot) February 21, 2020