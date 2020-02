Skull Breaker Challenge: Η νέα επικίνδυνη μόδα στο TikTok (vids)

Σοβαρότατοι κίνδυνοι ελλοχεύουν πίσω από ένα νέο challenge στο TikTok, που ξεκίνησε από μια παρέα Ισπανών.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, δύο μαθητές βάζουν τρικλοποδιά στον αέρα σε έναν άλλον, ο οποίος πέφτει άτσαλα, χτυπώντας στο έδαφος με τον σβέρκο του!

“skull breaker” challenge is the new headache in schools. Several children have been fractured. The trend is viral #skullbreakerchallenge pic.twitter.com/8CLU8etz9H

— anu sehgal (@anusehgal) February 15, 2020