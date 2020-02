Κωμικός σταμάτησε επιβάτη στο μετρό, της ζήτησε να τραγουδήσει το Shallow της Lady Gaga και αυτή... το έσκισε! (vids)

Ένας κωμικός, ο Κέβιν Φρεσγουότερ, που ανεβάζει συχνά αστεία βίντεο στον λογαριασμό του στο Facebook, πλησίασε μια γυναίκα στο μετρό του Λονδίνου και αφού της τραγούδησε τους πρώτους στίχους από το ''Shallow'' της Lady Gaga, της ζήτησε να το συνεχίσει η ίδια.

Στο μυαλό του, μάλλον, είχε ότι θα βγει κάτι αστείο. Αλλά του κόπηκαν τα γέλια. Πριν καν αρχίσουν.

Η παντελώς άγνωστη επιβάτης -που έγινε πασίγνωστη μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα- άρχισε διστακτικά να σιγοτραγουδάει το κομμάτι, που είπε η 33χρονη Αμερικανίδα με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στην εξαιρετική ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται».

Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν απίστευτη. Η γυναίκα αρχίζει ξαφνικά να... δίνει πόνο, τραγουδώντας το ''Shallow'' σαν να είναι η ίδια η Lady Gaga -ίσως και καλύτερη- αφήνοντας άφωνους τους περαστικούς και τον Φρεσγουότερ!

This guy challenged strangers to ‘finish the lyrics’ and this woman passing by started belting out Shallow like she was performing at the Oscars, literally flawless

