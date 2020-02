O Tyson Fury λέει πως δυναμώνει το σαγόνι του κάνοντας στοματικό έρωτα (pics &vid)

Πέρα από τα βασικά που κάνουν όλοι οι αθλητές, κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του ενόψει ενός αγώνα (διατροφή, ξεκούραση, ύπνος), πολλοί ακολουθούν διάφορες ιδιαίτερες πρακτικές...

Από αυτούς δεν θα μπορούσε να λείψει ο Tyson Fury, ο οποίος έχει μπει στην τελική ευθεία για την μεγάλη ρεβάνς του με τον Deontay Wilder που είναι προγραμματισμένη για τις 22 Φεβρουαρίου στο Λας Βέγκας.

Λίγο πριν την μάχη τους αυτή, ο Chipsy όπως είναι το παρατσούκλι του, ρωτήθηκε για το αν κάνει κάποια ξεχωριστή προετοιμασία, προκειμένου να διατηρήσει δυνατό το σαγόνι του και να αποφύγει νοκ άουτ όπως αυτά του 2018.

Η απάντηση στην ερώτηση του δημοσιογράφου, δεν ήταν αυτή που θα περίμενε να ακούσει κάποιος...

«Έχω εμπιστοσύνη στο σαγόνι μου, αλλά κάνω πολύ στοματικό έρωτα για να δυναμώσει», αφήνοντας με ανοιχτό το στόμα τον δημοσιογράφο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής

Classic Tyson Fury in today's media call as he explains the special training exercise he is using to help strengthen his jaw for Deontay Wilder's punches… pic.twitter.com/Xr64hjQ4Kj

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 13, 2020