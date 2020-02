Ταλαντούχος τυφλός μαθητής τραγουδάει ολόσωστα καραόκε σε εμπορικό κέντρο (vid)

Ένας τυφλός μαθητής πήγε παρέα με ένα συμμαθητή του σε εμπορικό κέντρο και τραγούδησε καραόκε.

Συγκεκριμένα τραγούδησε το "Too Good At Goodbyes", κατά γράμμα, σαν να διάβαζε τους στίχους μπροστά του.

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο εντυπωσιάστηκαν όταν κατάλαβαν ότι το παιδί είναι τυφλό.

Μάλιστα ο ερμηνευτής του τραγουδιού, Sam Smith, επαίνεσε το αγόρι με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο twitter.

WHO IS THIS KID!!!!!? YOU ARE OUT OF THIS UNIVERSE WHOEVER YOU ARE pic.twitter.com/4zHfaXVSw0

— Sam Smith (@samsmith) February 8, 2020