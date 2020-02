Η εκπληκτική φωτογραφία με έναν ουρακοτάγκο που προσπαθεί να βοηθήσει άντρα μέσα σε λίμνη (vid)

Ένας φωτογράφος «συνέλαβε» την στιγμή που ένας ουρακοτάγκος έδωσε το χέρι σε έναν άνδρα για να τον βοηθήσει να βγει από μια λίμνη.

Στην εικόνα, το ζώο φαίνεται να κλίνει προς τα κάτω για να δώσει ένα χέρι βοήθειας στον άνθρωπο o οποίος είναι βυθισμένος στο νερό.

Η εικόνα τραβήχτηκε σε μια δασική περιοχή στο Μπορνέο, όπου τα απειλούμενα είδη προστατεύονται από τους κυνηγούς.

Ο Anil Prabhakar, ο φωτογράφος, έκανε πεζοπορία με φίλους όταν είδε το ασυνήθιστο περιστατικό, το οποίο έχει αναρτήσει και στον λογαριασμό του στο Instagram.

