«Just The 2 Of Us» με guest εμφάνιση από Άντζελα Δημητρίου!

Η Άντζελα Δημητρίου έρχεται στη σκηνή του Just The 2 Of Us και βάζει φωτιά στο Σαββατόβραδο, ξεσηκώνοντας παίκτες και επιτροπή! Ποια άλλη έκπληξη ετοιμάζει και πώς θα αντιδράσουν οι κριτές;

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αναμετριέται με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης εντυπωσιάζει τη Μαρία Μπακοδήμου έχοντας ακονίσει τη μνήμη του, η Βίκυ Χατζηβασιλείου ακούει τη μαγική λέξη που περίμενε εδώ και καιρό. Η Έρρικα Πρεζεράκου ψηφίζει… physical, ο Ορφέας Παπαδόπουλος «φλερτάρει» με τη Ρίτα Όρα, ο Τάσος Ξιαρχό επιμένει ελληνικά.

Θα καταφέρει ο Ετεοκλής Παύλου να κερδίσει τους κριτές όπως την περασμένη εβδομάδα; Γιατί ο Τρύφωνας Σαμαράς βάζει πλερέζα; Και πώς θα τα πάει ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης με το νέο του ζευγάρι;

Φτάνουμε στο 7ο live και οι 9 coaches (Γιώργος Λιβάνης, Χαρά Βέρρα, Κόνι Μεταξά, Άρτεμις Ματαφιά, Άρης Μακρής, Κώστας Καραφώτης, Κρυσταλλία, Χρήστος Ζώτος) είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους παρτεντέρ τους να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό on stage. Θα δικαιωθούν;

Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής παίρνουν θέσεις. Ο Νίκος Κοκλώνης παίρνει… μικρόφωνο!

Αυτό το Σάββατο (06/06) στις 22:00 το μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι ξεκινά.