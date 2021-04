Ο Λεύκιος του Καβάφη: Ένα δοκίμιο για τους κρυμμένους ήρωες του Κ.Π. Καβάφη από την Ελένη Μαχαιρά-Οντόνι

Διαβάζοντας πέρα από τις λέξεις του εμβληματικού ποιήματος του Κ.Π. Καβάφη «Εν τω μηνί Αθύρ», η Ελένη Μαχαιρά-Οντόνι αφιερώνει ένα δοκίμιο στους επιμελώς κρυμμένους ήρωες του.

Στο ποίημα του ο Κωνσταντίνος Καβάφης επιχειρεί την ανάγνωση ενός επιτύμβιου επιγράμματος που προέρχεται από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια της Αιγύπτου και είναι αφιερωμένο σε ένα νεαρό άντρα ονόματι «Λεύκιο».

Μήπως όμως το «Λεύκιος» είναι ένα ευρηματικό προσωπείο για τους κρυμμένους ήρωες λόγω της κρυφής τους σύνδεσης με την ταυτότητα του ίδιου του ποιητή; Πώς είναι δυνατόν ο ιδιοφυής ποιητής να το έγραψε για κάποιον τυχαίο και άγνωστο νέο, που χάθηκε στο άνθος της ηλικίας του στην πολύμορφη και αινιγματική Αλεξάνδρεια;

Διατρέχοντας τους αιώνες, με αυτό το σύντομο δοκίμιο από τις Εκδόσεις Κέδρος η συγγραφέας ιχνηλατεί τη σημασία ενός ονόματος που οδηγεί σε εκπλήξεις, εξηγώντας πως ο «Λεύκιος» λειτουργεί κυρίως ως ένα σύμβολο, κάτι που ήταν πάντοτε σημαντικό στην ποίηση του Καβάφη.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα

Η Ελένη Μαχαιρά-Οντόνι σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στις ΗΠΑ και έχει Ph.D. από το Boston University. Δίδαξε Πολιτική Θεωρία και Διεθνές Δίκαιο και ασχολήθηκε με μεταφράσεις βιβλίων πολιτικού, κοινωνιολογικού, ιστορικού και, πρόσφατα, λογοτεχνικού περιεχομένου (βλ. Κρίστιαν Μπρέσνεφ, Το σπίτι του ζωγράφου στη Σίφνο, εκδόσεις Τσιγαρίδα, 2016). Επί τριάντα χρόνια ήταν πρόεδρος του Greek Study Group στο M. de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University. Είναι επίσης σολίστ στο τμήμα του Σύγχρονου Μουσικού Αυτοσχεδιασμού (Contemporary Improvisation) του New England Conservatory of Music της Βοστόνης, με πολύχρονη συμμετοχή σε συναυλίες και δίσκους. Από νεαρή ηλικία είναι και ζωγράφος. Με τον σύζυγό της μένουν στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και στη Σίφνο.

