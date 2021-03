Έτσι θα κάνουμε τα self test μόνοι μας: Βήμα-βήμα η διαδικασία, απαντήσεις από φαρμακοποιούς (vid)

Στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» μίλησαν οι φαρμακοποιοί Θάνος Μητιούδης και Ιωάννης Φαρμάκης από τη Γερμανία για τα self test που ήδη πραγματοποιούνται στην ευρωπαϊκή χώρα και έδειξαν βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουν τα self test κορονοϊού στο σπίτι μας.

Σύμφωνα με όσα είπαν, στην Γερμανία, τα self test για τους πολίτες πωλούνται εδώ και 20 μέρες.

«Στα φαρμακεία το τεστ γίνεται δωρεάν στο ασθενή μια φορά την εβδομάδα. Όπως θα είναι τώρα και στην Ελλάδα το πρόγραμμα να δίνεται το self test στο χέρι, εδώ (σ.σ. Γερμανία) είναι δωρεάν το να γίνει στο φαρμακείο και βέβαια παίρνει και πιστοποίηση. Οι Γερμανοί το υποδέχτηκαν θετικά και γίνονται αρκετά ραντεβού για τεστ την ημέρα, ώστε να πάνε σε κάποιον συγγενή τους ή σε υπηρεσία που το απαιτεί αυτό το αρνητικό τεστ. Γιατί αν κάνεις self test στο σπίτι σου δεν έχει εδώ κάποια υπόσταση (σ.σ. για την Γερμανία), είναι καθαρά και μόνο για σένα. Ενώ αν το κάνεις στο φαρμακείο, γίνεται μια διαδικασία, υπάρχει μια εγκυρότητα. Αυτά τα self test που θα υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως και εδώ, είναι στιγμιαία τεστ. Δείχνει αυτή τη στιγμή, αν εγώ είμαι θετικός ή αρνητικός. Αν είμαι στην αρχή της επώασης, την επόμενη ημέρα, ενώ σήμερα είμαι αρνητικός, αύριο μπορεί να είμαι θετικός. Αυτό σημαίνει πως αν έχω ένα ραντεβού αύριο, αν είμαι αρνητικός, να κάτσω σπίτι μου», ανέφερε ο κ. Μητιούδης.

Οι φαρμακοποιοί διευκρίνισαν ποια είναι τα είδη των self test: «Υπάρχουν τρία είδη (που γίνονται στην Γερμανία), του ρινοφάρυγγα, του μπροστινού μέρους της μύτης και του σάλιου. Του ρινοφάρυγγα ουσιαστικά είναι λίγο πιο έγκυρα και το πιο ανώδυνο είναι του σάλιου. Το πιο έγκυρο είναι του ρινοφάρυγγα επειδή το ιικό φορτίο στο σημείο εκείνο είναι αρκετά πιο μεγάλο, οπότε και στην αρχή της επώασης να είναι θα φανεί», ανέφεραν.

Δείτε από το 04:00 κι έπειτα πώς μπορούμε να κάνουμε το τεστ:

Ξεκινούν από Απρίλιο

Από τις αρχές Απριλίου θα ξεκινήσει η χορήγηση των δωρεάν self test κορoνοϊού, τα οποία θα χορηγούνται σε κάθε πολίτη με τη χρήση του ΑΜΚΑ του.

Θα αντιστοιχεί ένα δωρεάν τεστ ανά εβδομάδα για κάθε πολίτη, ενώ οι γονείς ανήλικων τέκνων θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεστ για τα παιδιά τους.

Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, τα τεστ δε θα είναι τα κλασικά rapid test, που γνωρίζουμε, αλλά μια νέα τεχνολογία.

Θα είναι πολύ εύκολα στη χρήση τους, καθώς θα προορίζονται για χρήση κατ’ οίκον.

«Δεν προϋποθέτουν τη βοήθεια από επαγγελματία υγείας για τη διενέργειά τους, θα υπάρξουν βίντεο και φυλλάδια τα οποία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες», τόνισε ο κ. Κοντογεώργης, επισημαίνοντας ότι τα τεστ μπορεί να είναι είτε ρινικά είτε με σάλιο.

