Νέα ένταση: Αστυνομία μπλόκαρε τους δρόμους προς το Σύνταγμα, ξύλο και χημικά σε διαδηλωτές (pics & vids)

Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη νέα συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Από νωρίς το πρωί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ είχαν λάβει θέση τόσο πάνω στην πλατεία Συντάγματος, όσο και στους γύρο δρόμους που οδηγούσαν σε αυτή, πραγματοποιώντας ελέγχους σε όποιον έκριναν... ύποπτο.

Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει ένταση και εικόνες σαν και αυτή, όπου έχουν πάρει ένα πανό από τα χέρια των διαδηλωτών.

#Athens: Cops continue to repress todays demo in solidarity with Dimitris #Koufontinas. They try to stop people from going towards #Syntagma. - #koufontinas_hungerstrike #koufontinas_hunger_strike #Κουφοντινας #antireport Video by @Annabel58272285 pic.twitter.com/ENBT21fcJB

— Enough 14 (@enough14) March 6, 2021