Πέθανε ο Θοδωρής Σαραντής, παραγωγός του «Φλου» του Παύλου Σιδηρόπουλου (vid)

Σε ηλικία 76 ετών άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης (2/3) ο μουσικός παραγωγός Θοδωρής Σαραντής, ο οποίος είχε επιμεληθεί το θρυλικό άλμπουμ «Φλου» του Παύλου Σιδηρόπουλου με την μπάντα του «Σπυριδούλα».

«Με τον Παύλο δεν θυμάμαι πότε και πως γνωριστήκαμε. Πάντως μια μέρα του '78, ξανασυναντηθήκαμε στην πλατεία Εξαρχείων. Μού λέει, "έχω βρει ένα συγκρότημα και έχω μερικά τραγούδια από παλιά, που θα' θελα να τ' ακούσεις μήπως σ' ενδιαφέρει να τα κάνουμε δίσκο. Το συγκρότημα λέγεται Σπυριδούλα".

Ήταν η εποχή που δούλευα στην Columbia, ως υπεύθυνος του ξένου ρεπερτορίου αλλά παράλληλα έχωνα και την ουρά μου με σκοπό να ανακαλύπτω και να ηχογραφώ συγκροτήματα και καλλιτέχνες από το χώρο του ελληνικού ροκ.

Πήγαμε με τον Παύλο εκεί όπου έκαναν πρόβες, σε ένα νεοκλασσικό κάτω από την πλατεία Αμερικής. Εκεί βρίσκονταν τα μέλη του συγκροτήματος και διάφοροι κολλητοί. Η ατμόσφαιρα, η αναμενόμενη, τσιγάρα, ποτά και μια διάχυτη ευφορία. Κάνουν πρόβα, μού παίζουν τα τραγούδια που θα έμπαιναν στο δίσκο. Μ' αρέσουν και λέω "πολύ καλά Παύλο, προχωράμε". Για πολύ καλή μας τύχη, διευθυντής της Columbia τότε, ήταν ο Γιώργος Πετσίλας, ο πιο έντιμος άνθρωπος που πέρασε από την ελληνική δισκογραφία, πρώην σύζυγος της Νάνας Μούσχουρη και πρώην μέλος του γκρουπ Αθηναίοι. Εκτός του ότι ο Πετσίλας με συμπαθούσε και μ' εκτιμούσε, ήταν πολύ ανοιχτός, γαλλικής κουλτούρας άνθρωπος, δεν ήταν φαν του μπουζουκιού, το μπουζούκι ήταν για αυτόν, αναγκαίο κακό. Ο Πετσίλας λοιπόν συμφώνησε.

Αρχίζει η ηχογράφηση στα παλιά στούντιο της Columbia στη Ριζούπολη, με ηχολήπτη τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, αδελφό της τραγουδίστριας Νάντιας Κωνσταντοπούλου. Ψιλομυστήριος τύπος, εγωιστής που πίστευε ότι ήταν the leader of the gang. Είχαμε αρκετές κόντρες μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι. Οι κόντρες όμως επεκτάθηκαν και στη σχέση ανάμεσα στον Παύλο και τη Σπυριδούλα. Θυμάμαι τον Παύλο να μού λέει "δε τους μπορώ, θα τούς διώξω, θα πάρω άλλους να παίξουνε." Και αυτά, γιατί ο Παύλος είχε τα κυκλοθυμικά που έχουν όλοι οι εξαρτημένοι. Με αποτέλεσμα να τούς βάζω να ηχογραφούν χωριστά. Έπαιζε η Σπυριδούλα μέσα στο στούντιο, και όταν τελείωνε, έμπαινε ο Παύλος και τραγουδούσε πάνω στο playback.

Με τα πολλά, έγινε ο δίσκος, το "Φλου". Σήμερα ο δίσκος είναι σημείο αναφοράς στο ελληνικό ροκ, μπορεί να έχει πουλήσει και ένα εκατομμύριο αντίτυπα αλλά τότε δεν πούλησε πάνω από 2000», είχε γράψει στο mic.gr ο Θοδωρής Σαραντής.

Εργάστηκε Columbia σαν υπεύθυνος ξένου ρεπερτορίου. Το 2001 υπέγραψε την συνεπιμέλεια του δίσκου «Τα χειρότερα best» του Τζίμη Πανούση από την MINOS-EMI.

Η εκπομπή του «Τα Καλύτερά μας χρόνια» από τη συχνότητα του Αθήνα 9.84, άφησε εποχή. Μετά τον Αθήνα 9.84 συνέχισε την πορεία του σαν ραδιοφωνικός παραγωγός στην Ertopen με την εκπομπή «Σόλωνος και Μασσαλίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ