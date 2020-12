«Χιλιάδες τσιγγανόπαιδα εκτός τηλεκπαίδευσης»: Mηνυτήρια αναφορά κατά της Κεραμέως

(for english see below) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ...

