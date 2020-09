«Η μεγαλύτερη σειρά αναμονής στην ιστορία»: Ουρές χιλιομέτρων από χιλιάδες πρόσφυγες στη Λέσβο για λίγα τρόφιμα (pics & vid)

Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε ο ανταποκριτής του γαλλικού δικτύου ARTE στο Καρά Τεπέ της Λέσβου.

Μετά από πέντε μέρες εξάντλησης στον δρόμο, έπειτα από την καταστροφή του ΚΥΤ της Μόριας, χιλιάδες πρόσφυγες, κάτω από τον ήλιο και εν μέσω πανδημίας, σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων για ώρες, για λίγα μόνο τρόφιμα.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος περπατάει επί 2,5 λεπτά και παντού, δεξιά και αριστερά του, υπάρχει κόσμος, με τον ίδιο να σχολιάζει χαρακτηριστικά στο Twitter: «Η μεγαλύτερη ουρά αναμονής για φαγητό στην ιστορία».

Longest foodline ever! Thousands of migrants are waiting for food after five days hunger in the street. #Lesbos pic.twitter.com/BoALAWMGAE

— Mortaza (@MortazaBehboudi) September 13, 2020