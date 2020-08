Έφτασε στη Σούδα το θηριώδες USS Hershel ''Woody'' Williams των ΗΠΑ! (pics & vid)

Στη βάση της Σούδας κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης το θηριώδες αμερικανικό ελικοπτεροφόρο USS Hershel ''Woody'' Williams, λίγες ημέρες μετά την προαναγγελία της άφιξής του στη χώρα από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, έδεσε στην προβλήτα Κ14 της βάσης στο Μαράθι με τη βοήθεια τριών ρυμουλκών!

Το USS Hershel ''Woody'' Williams έφτασε στην Ελλάδα από την Ιταλία, όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για ανεφοδιασμό, ενώ άγνωστο παραμένει πόσο καιρό θα μείνει στην Ελλάδα.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον Μάρτιο, έχει μήκος 230 μέτρα και ανήκει στον 6ο στόλο. Διαθέτει κατάστρωμα πτήσης τεσσάρων σημείων, 4.830 τετραγωνικών μέτρων. Περαιτέρω χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα υπόστεγο, κατάστρωμα αποστολής και χώρους εργασίας και διαβίωσης για εκατοντάδες επιβάτες.

Πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη Hershel ''Woody'' Williams, ο οποίος στις ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ίβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν, στις 5 Οκτωβρίου 1945.

Arrivederci! USS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) departs Porto Napoli after stopping for fuel and supplies, Aug. 15, 2020. Williams is conducting its inaugural deployment in the #US6thFleet area of operations, following its commissioning in March. @US_EUCOM @USAnelSud pic.twitter.com/Z066gt04k8 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 17, 2020