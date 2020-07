«Mε άφησαν γιατί δεν έχω μάθει να είμαι καλός»: Εγκατέλειψαν σκύλο αφήνοντας σημείωμα

Ένας σκύλος στο Κεντ της Αγγλίας βρέθηκε δεμένος έχοντας ένα προσωπικό μήνυμα, ζητώντας από κάποιο κυνοτροφείο να τον παραλάβει, καθώς εγκαταλείφθηκε γιατί δεν ήταν καλός.

Ο σκύλος που ήταν ηλικιωμένος, όταν βρέθηκε εγκαταλελειμμένος ήταν δεμένος σε μία πύλη, με ένα σημείωμα που έγραφε: «Γεια σας, παρακαλώ μπορείτε να με πάρετε, καθώς ο ιδιοκτήτης μου με εγκατέλειψε μετά από 10 χρόνια επειδή δεν έχω μάθει να είμαι καλός, οπότε με επέστρεψε εδώ όπου με βρήκε. Σας ευχαριστώ που με φροντίσατε, συγγνώμη για την ταλαιπωρία».

Με αφορμή το γεγονός αυτό, η υπηρεσία αδέσποτων σκύλων απευθύνει έκκληση για πληροφορίες με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα που λέει: «Αυτό το ηλικιωμένο μαύρο Λαμπραντόρ βρέθηκε δεμένο στα κάγκελα, στο Jasmil Kennels σήμερα το πρωί. Θα θέλαμε πολύ να μιλήσουμε στον ιδιοκτήτη για να διαπιστώσουμε γιατί εγκαταλείφθηκε ο σκύλος. Εάν τον αναγνωρίζετε και μπορείτε να βοηθήσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το συμβούλιο εμπιστευτικά. Τώρα θα τον φροντίσουμε εμείς».

Labrador found abandoned and tied to railings at kennel with a note

The 10-year-old black Labrador was found tied to the gate outside Jasmil Kennels in Upchurch near Sittingbourne, Kent. The note said the dog had 'not learnt to be good' https://t.co/f7dMTX9Ivd

— Socialist Voice (@SocialistVoice) July 7, 2020