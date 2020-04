Κορονοϊός: Το ΝΒΑ κυκλοφόρησε μάσκες προστασίας (pics)

Πλέον κάποιος μπορεί και να προστατευτεί από τον κορονοϊό και να υποστηρίξει την αγαπημένη του ομάδα.

Το ΝΒΑ κυκλοφόρησε μάσκες, τόσο με το λογότυπό του, όσο και των 30 ομάδων του, προκειμένου να βοηθήσει να μειωθεί η διασπορά της Covid-19.

Οι μάσκες είναι διαθέσιμες μέσω του NBA Store και μπορεί κάποιος είναι να αγοράσει μία, είτε τρεις στην τιμή των $24.99 - δηλαδή 22.97 ευρώ.

Υπάρχουν ακόμη και μάσκες διαθέσιμες με το λογότυπο ομάδων του WNBA (στο wnbastore.com), αφού οι δύο λίγκες συνεργάστηκαν μα την εταιρεία «Fanatics». Τα έσοδα θα πάνε στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις «Feeding America» των ΗΠΑ και στο «Second Harvest» του Καναδά, οι οποίες παρέχουν φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη.

If anyone wants to see the Heat-themed masks being sold at the NBA Store to benefit Feeding America in the U.S. and Second Harvest in Canada ... pic.twitter.com/e0S6sgHKq1

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) April 17, 2020