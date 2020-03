Έσπασε την καραντίνα και όταν τον έπιασαν τους είπε: «Έπρεπε να αγοράσω φούντα» (pic)

Αν νομίζετε οτι μόνο στην Ελλάδα έχουμε κουφά παραδείγματα πολιτών που σπάνε την απαγόρευση κυκλοφορίας, τότε κάνετε λάθος.

Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.

Δείτε για παράδειγμα τι έγινε στην Μεγάλη Βρετανία όπου η αστυνομία του Κάρντιφ ενημέρωσε για ένα απίθανο τύπο που σταμάτησαν για έλεγχο.

Όταν λοιπόν τον ρώτησαν για ποιό λόγο δεν ήταν στο σπίτι του, εκείνος απάντησε: «Έπρεπε να αγοράσω φούντα».

Φυσικά όπως εύκολα καταλαβαίνετε, συνελήφθη

The #OpSceptreTeam have been patrolling @SWPCardiff . The vast majority of people listening to @GOVUK advice #StayHomeSavesLives.

1 man was reported for non essential journey & possession of cannabis, after saying “My journey is essential. I had to buy weed” *106368. ^538 pic.twitter.com/rtQXS7kOvw

— South Wales Police Cardiff (@SWPCardiff) March 30, 2020