Βίντεο ντοκουμέντο: Τουρκική ακταιωρός εμβόλισε σκάφος του Λιμενικού στην Κω (vid)

Στα... κόκκινα η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Μπορεί στον Έβρο η κατάσταση να έχει ηρεμήσει, αλλά στο Αιγαίο τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Κάτι που φαίνεται και στο video που ανέβασε η Λιάνα Σπυροπούλου...

Η δημοσιογράφος της Bild ήταν σε σκάφος του λιμενικού όταν υπήρξε επεισόδιο με τουρκική ακταιωρό ανοιχτά της Κω, η οποία εμβόλισε όπως μπορείτε να ακούσετε στο video το ελληνικό σκάφος...

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020