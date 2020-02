Επεισόδια μεταξύ καρναβαλιστών και αστυνομίας στην Πάτρα, ετοιμάζονται κανονικά για παρέλαση αύριο! (vids)

Φοβερές εικόνες από την Πάτρα και, ενδεχομένως, να μην είναι και οι τελευταίες...

Ενώ ήδη από χθες, Παρασκευή, εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να παρελάσουν, παρά την απαγόρευση λόγω του κοροναϊού, καρναβαλιστές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και επιχείρησαν να κάνουν το ίδιο το απόγευμα του Σαββάτου, άλλα έπεσαν πάνω σε μπλόκο μεγάλης αστυνομικής δύναμης, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση!

Ωστόσο, μετά από συνεννόηση με τους καρναβαλιστές, οι αστυνομικοί τούς συνόδευσαν, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε άλλο σημείο της πόλης, ωστόσο, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, είχαμε και επεισόδια, με μία δεύτερη ομάδα καρναβαλιστών να επιχειρεί να κάνει πορεία.

Η αστυνομία παρενέβη και υπήρξε συμπλοκή με τους καρναβαλιστές, οι οποίοι, τελικά, αποχώρησαν.

Και όλα αυτά, ενώ οι Πατρινοί ετοιμάζονται να παρελάσουν κανονικά -και- αύριο, με το ραντεβού να έχει κλειστεί για τις 2 το μεσημέρι!

Το μήνυμα που δέχονται οι καρναβαλιστές στα κινητά τους τηλέφωνα τις τελευταίες ώρες είναι το εξής:

AΓAΠHTOI KAPNABAΛIΣTEΣ. H KAPNABAΛIKH MAΣ BABOYPA EINAI ETOIMH! TO PANTEBOY EINAI ΣTHN ΠΛATEIA OMONOIAΣ THN KYPIAKH ΣTIΣ 14:00. ΦEPTE THN ΦAΣAPIA ΣAΣ, KAI ΠAME OΛOI MAZI NA KANOYME TO KAPNABAΛI TOY 2020!!! TYMΠANA, POKANEΣ, AYTOΣXEΔIA KPOYΣTA, ΣΦYPIXTPEΣ KAI OTI AΛΛO ΘEΛETE ΓIA NA ΔΩΣOYME ΣTHN ΠOΛH AYTO ΠOY THΣ AΞIZEI! EΠIΣHΣ, 1 EKΠPOΣΩΠOΣ AΠO KAΘE ΠΛHPΩMA NA EINAI ΣTIΣ 14:00 ΣTO ΔHMOTIKO ΘEATPO ME TH ΦETINH ΣTOΛH ΓIA THN ANAMNHΣTIKH ΦΩTOΓPAΦIΣH!