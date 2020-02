Απόψε η «πανσέληνος του χιονιού», το πρώτο σούπερ-φεγγάρι του χρόνου (pics)

Ένα υπέροχο θέαμα θα αντικρίσουν απόψε -καιρού επιτρέποντος- όσοι στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό: Τη Σελήνη ιδιαιτέρως φωτεινή!

Πρόκειται για το πρώτο σούπερ-φεγγάρι από τα τρία της χρονιάς, με την επονομαζόμενη και «πανσέληνο του χιονιού» να φτάσει στο περίγειο της τροχιάς της, δηλαδή στην κοντινότερη απόσταση από τη Γη (360.461 χιλιόμετρα), το βράδυ της Δευτέρας (10/02).

#Gibraltar - 08/02 - for all you stargazers, tonight will see the #February #SnowMoon #FullMoon - we should see some clearer skies developing to give us a glimpse. pic.twitter.com/ffVrsYa8rm

