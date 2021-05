Μια 97χρονη που επέζησε στο Άουσβιτς δέχθηκε επίθεση από haters που της ευχήθηκαν «Καλό Ολακαύτωμα» (pics)

Η 97χρονη Λίλη Έμπερτ κατάφερε να επιζήσει από το Άουσβιτς, ωστόσο δεν περίμενε ότι αρκετά χρόνια αργότερα θα γινόταν δέκτης μηνυμάτων μίσους από haters στο διαδύκτιο.

Η γιαγιά παρά την ηλικία της είναι από τους γηραιότερος χρήστες του TikTok και έπειτα από όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στη Γάζα αποφάσισε να ανεβάσει ένα βίντεο, καθώς έχει βιώσει καλά στο πετσί της τις συνέπειες ενός πολέμου.

Από το σπίτι της στο Λονδίνο δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, με το οποίο ευχήθηκε σε όλους ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, δεν περίμενε ότι θα ακολουθούσε ένα κύμα μισητών σχολών.

Μερικά από τα πιο σκληρά σχόλια που έλαβε από τα τρολ ήταν «Καλό Ολοκαύτωμα» και «Ειρήνη από τον Χίτλερ». Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την αντίδραση του εγγονού της, ο οποίος διαχειρίζεται τους λογαριασμούς. «Τις τελευταίες μέρες η γιαγιά μου που επέζησε στο Άουσβιτς και εγώ λαμβάνουμε μηνύματα μίσους στο TikTok και στο Twitter. Δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο να κάνουμε γνωστό τη φρίκη του παρελθόντος και τι μπορεί να οδηγήσει το μίσος. Το μίσος δημιουργεί μίσος», έγραψε ο εγγονός της 97χρονης.

Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι εκτός από το Άουσβιτς, η γιαγιά του κατάφερε να βγει αλώβητη και από την μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό. Παρά τα μηνύματα από τα τρολ, γιαγιά και εγγονός έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν την αποστολή τους για να μεταφέρουν στις νεότερες γενιές τα όσα συνέβησαν στο Ολοκαύτωμα.

Over the past few days my great Grandmother (Auschwitz survivor) and I have continued to receive messages of hate on Tiktok and Twitter.

We will not allow this to stop us from educating about the horrors of the past, and what hatred can lead to.

Hate only breeds hate. https://t.co/BYuka397KR pic.twitter.com/b0Lx0f8gLI

— Dov Forman (@DovForman) May 16, 2021