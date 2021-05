Εξερράγη το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (pics & vids)

Το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, εξερράγη αιφνιδιαστικά σήμερα, όπως ανέφερε ένας ηφαιστειολόγος από την πόλη Γκόμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

«Βλέπω συντριβάνια λάβας», είπε ο Ντάριο Τεντέσκο. «Προς το παρόν δεν εκκενώνονται» τα γύρω χωριά, εξήγησε, λέγοντας ότι δεν αναμένει να απειληθεί η Γκόμα.

Nyiragongo Volcano Erupts in Goma , DR Congo. After 19years PrayForGoma pic.twitter.com/tAsXx2OH3t

Το Νιραγκόνγκο ενεργοποιήθηκε για τελευταία φορά το 2002. Τότε σκοτώθηκαν 250 άνθρωποι και 120.000 έμειναν άστεγοι, αφού η λάβα έφτασε μέχρι την Γκόμα. Σύμφωνα με τον Τεντέσκο, η ροή της λάβας είναι από τις πιο γρήγορες στον κόσμο.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI

— The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021