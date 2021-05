Μπιλ Γκέιτς: Σε εξωσυζυγική σχέση φέρεται να οφείλεται η αποχώρησή του από την Microsoft

Η οριστική αποχώρηση του Μπιλ Γκέιτς από τον όμιλο Microsoft τον Μάρτιο του 2020 φέρεται να συνδέεται με σχέση που κρίνεται «ανάρμοστη» με μια εργαζόμενη της επιχείρησης στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με πληροφορία που δημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal.

Ο ιδρυτής και πρώην επικεφαλής του κολοσσού της πληροφορικής εγκατέλειψε τον Μάρτιο του 2020 τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου. «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Microsoft αποφάσισαν ότι ο Μπιλ Γκέιτς πρέπει να αποσυρθεί από το διοικητικό της συμβούλιο το 2020 καθώς διεξήγαγαν έρευνα για την σχέση που είχε ο δισεκατομμυριούχος με μια εργαζόμενη της Microsoft και η οποία κρινόταν ανάρμοστη», σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές προσκείμενες στην υπόθεση.

Microsoft board members decided Bill Gates needed to step down in 2020 due to a prior relationship with an employee, people familiar with the matter said https://t.co/yt1dtqvwIs

