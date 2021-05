Τραγωδία στο Ισραήλ: Δύο νεκροί και 132 τραυματίες από κατάρρευση εξέδρας σε συναγωγή (vid)

Η κατάρρευση σήμερα το βράδυ εξέδρας με καθίσματα μέσα σε συναγωγή σε ισραηλινό οικισμό κοντά στην Ιερουσαλήμ προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 100 πιστών, θυμίζοντας την πρόσφατη τραγωδία στο Όρος Μερόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Εκατοντάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή Σαβουότ (η εβραϊκή Πεντηκοστή) σε αυτήν τη συναγωγή του ισραηλινού οικισμού Γκιβάτ Ζέεβ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν μέρος της εξέδρας υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Magen David Adom, της εθνικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης και πρώτων βοηθειών, το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, πέντε μεταξύ αυτών πολύ σοβαρά κατά την κατάρρευση αυτής της δομής που ήταν «υπό κατασκευή».

Και σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό αυτό. «Απαγορευόταν να προσεύχονται πιστοί μέσα σε αυτό το κτίριο», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τούργκεμαν που μετέβη στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια εν μέρει κατασκευασμένη συναγωγή. Ο τοπικός δήμαρχος, ένας ανώτερος αξιωματικός της πυροσβεστικής και αστυνομικοί είπαν ότι η κατασκευή είχε προχωρήσει παρά την έλλειψη οικοδομικής άδειας και τις επίσημες προειδοποιήσεις ότι δεν είναι ασφαλής η ανέγερση κτιρίου στο σημείο αυτό.

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκαν στο Channel 12 έδειχναν μια γεμάτη από πιστούς εξέδρα να καταρρέει μέσα σε δευτερόλεπτα, ρίχνοντας τους πιστούς στο έδαφος και προκαλώντας μια κίνηση του πλήθους, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο.

«Η καρδιά μου είναι στα θύματα της καταστροφής του Γκιβάτ Ζέεβ. Οι δυνάμεις του στρατού, υπό τη διοίκηση του Εσωτερικού Μετώπου και της Πολεμικής Αεροπορίας, εργάζονται για να βοηθήσουν στην εκκένωση. Προσεύχομαι για την ασφάλεια των τραυματιών», έγραψε στο Twitter ο Μπένι Γκαντζ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Ασθενοφόρα και ελικόπτερα του στρατού μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομεία.

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται λιγότερο από ένα μήνα μετά το μεγάλο ποδοπάτημα που άφησε πίσω του 45 νεκρούς, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, κατά τη διάρκεια προσκυνήματος στο οποίο συμμετείχαν χιλιάδες ορθόδοξοι Εβραίοι στο Όρος Μερόν στο βόρειο Ισραήλ.

