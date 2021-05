«Δεν είναι ένας πόλεμος, είναι μια γενοκτονία»: Χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε σε Μαδρίτη και Λονδίνο για την Παλαιστίνη (pics)

Περίπου 2.500 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (15/5), σε ειρηνικό κλίμα, στο κέντρο της Μαδρίτης για να εκφράσουν τη συμπαράστασή του στους Παλαιστίνιους, με φόντο τη στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία.

«Η σιωπή του ενός είναι η οδύνη του άλλου», «Ιερουσαλήμ αιώνια πρωτεύουσα των Παλαιστινίων», έγραφαν μεταξύ άλλων τα πανό και τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές, μεταξύ αυτών πολλές γυναίκες.

«Δεν είναι ένας πόλεμος, είναι μια γενοκτονία», φώναζε το πλήθος, κατά τη διάρκεια της πορείας του από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα στην Πουέρτα ντελ Σολ.

Πολλοί νέοι είχαν τυλιχθεί με την παλαιστινιακή σημαία.

«Μας σφαγιάζουν. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η Νάκμπα (η καταστροφή στα αραβικά) συνεχίζεται στον 21ο αιώνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σέιχ-Άλι, 37 ετών, κόρη Παλαιστινίων μεταναστών, αναφερόμενη σε έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η έξοδος των Παλαιστινίων μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.

