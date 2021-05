Θάνατος Κερτ Κομπέιν: Το FBI ανοίγει και πάλι τον φάκελό του (pic & vids)

Μια μεγάλη ανατροπή προέκυψε με την υπόθεση θανάτου του Κερτ Κομπέιν, 27 χρόνια μετά την τραγική είδηση του χαμού του τραγουδιστή των Nirvana. Στις 8 Απριλίου 1994, ο 27χρονος Κομπέιν βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, σε μια λίμνη αίματος με ένα όπλο στραμμένο προς το πρόσωπό του και δίπλα ένα σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους της αυτοκτονίας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση είχε βάλει τέλος στη ζωή του στις 5 Απριλίου.

Ήταν όμως αυτοκτονία; Το FBI άνοιξε και πάλι την υπόθεση δημοσιοποιώντας αρχεία που περιέχουν ανώνυμες επιστολές, οι οποίες συνδέονται με τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

For decades, the FBI kept a file on conspiracy theories about Kurt Cobain's death. Here's what's in the newly released documents. https://t.co/SUQKMQjD7X

— Rolling Stone (@RollingStone) May 7, 2021