Η σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» καταγγέλλει: «Μου είπε, έλα και βγάλε τα ρούχα σου» (pics)

Το δικό τους #MeToo αποκαλύπτουν στο εξωτερικό, με αφορμή τις 20 καταγγελίες που δέχθηκε ο ηθοποιός Νόελ Κλαρκ για σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση και εκφοβισμό. Η Βραζιλιάνα ηθοποιός Κάγια Σκουντελάριο, πρωταγωνίστρια στους «Πειρατές της Καραϊβικής» με τον Τζόνι Ντεπ βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει, χωρίς να ονοματίσει, τις δικές της άσχημες εμπειρίες.

Δίνει πολλά μπράβο σε όσες βρήκαν τη δύναμη να προχωρήσουν σε καταγγελίες κατά του Νόελ Κλαρκ- ο οποίος τις αρνείται, αλλά το Sky Tv έλυσε τη συνεργασία του με τον Βρετανό ηθοποιό- ωστόσο δηλώνει πως νιώθει φοβισμένη για τις δικές της αποκαλύψεις.

Η Κάγια Σκουντελάριο, έγραψε αρχικά στο twitter για έναν πολύ μεγάλο και γνωστό σκηνοθέτη: «Είχα μια οντισιόν για δουλειά πριν από λίγα χρόνια. Αυτός είπε: «Απλά πρέπει να έρθει εδώ και να βγάλει τα ρούχα της». Ήμουν τρομοκρατημένη... Ευτυχώς ο μάνατζέρ μου, μου είπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί αυτό. Ήταν μια μεγάλη ταινία. Ένας μεγάλος σκηνοθέτης. Μια μεγάλη ευκαιρία».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Πολλοί νέοι ηθοποιοί δεν έχουν αυτό το δίχτυ ασφαλείας ενός μάνατζερ για να τους προστατεύσουν. Θα υποθέσουν ότι είναι φυσιολογικό η αξία μιας ηθοποιού να μετρηθεί και από το σώμα που έχει. Μας έχουν κάνει να το πιστέψουμε αυτό».

I had a audition for a job a few years ago. It said ‘she just needs to come in. Take her clothes off and that’s all’. I was terrified. Luckily I have an agent who swiftly said there was no way that was going to happen. This was a big movie. A big director. A big ‘opportunity’ https://t.co/Daz9xMBnzb — Kaya Scodelario (@kScodders) April 30, 2021

MANY MANY young actors do not have the safely net of a caring agent to protect them. They will assume that it is normal for an actresses worth to be measured by the body they have. By the amount of skin they are willing to show. We have been conditioned to believe this. — Kaya Scodelario (@kScodders) April 30, 2021

Στη συνέχεια μοιράστηκε μία ακόμη εμπειρία της, όταν αυτή και μία άλλη ηθοποιός κλήθηκαν να πάνε για έναν ρόλο, αλλά γυμνές. Όποια έλεγε πρώτη το «ναι, θα το κάνω», θα έπαιρνε τον ρόλο. «Η ταινία δεν είχε καθόλου γυμνό. Απλά ήθελε να δει ποια από τις δυο μας θα έλεγε ναι».

Different casting, between me and another actress.Both worked very hard to impress this notoriously difficult director. auditioned multiple times. He emailed our agents ‘whoever agrees to go nude 1st gets the job’ The movie had no nudity in it. He just wanted 2 see who’d say yes — Kaya Scodelario (@kScodders) April 30, 2021

Η 29χρονη ηθοποιός και μητέρα ενός παιδιού, δεν παρέλειψε να παραδεχτεί πως νιώθει φοβισμένη μετά από αυτές τις αποκαλύψεις της, αν και δεν είπε ονόματα ενώ έδωσε πολλά μπράβο στις γυναίκες αυτές που κατήγγειλαν τον Νόελ Κλαρκ.

You know what’s fucked? Im going to wake up in the morning with anxiety about tweeting. Despite the fact that I haven’t named names. I’m still going to feel scared. The women who come forward openly are so brave. I am in awe of you all. Thank you. Thank you. Thank you. — Kaya Scodelario (@kScodders) April 30, 2021

«Ξέρετε τι έχει γίνει; Θα ξυπνήσω το πρωί με άγχος για τα tweet μου, παρά το γεγονός ότι δεν έχω πει ονόματα. Θα εξακολουθώ να νιώθω φοβισμένη. Οι γυναίκες που μιλάνε ανοιχτά είναι τόσο γενναίες. Νιώθω δέος γι αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ».

