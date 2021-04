Βίντεο που κόβει την ανάσα: Τελευταία στιγμή έσωσε το παιδί από το τρένο (vid)

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή έσωσε ένα παιδάκι από το διερχόμενο τρένο, ένας υπάλληλος στον σιδηροδρομικό σταθμό Βανγκάνι στη Βομβάη.

Το παιδί έπεσε από την αποβάθρα στις ράγες, ο κηδεμόνας του, τού έκανε νόημα και του φώναζε να ανέβει, αλλά δεν μπορούσε.

Ο υπάλληλος, όπως θα δείτε και στο βίντεο, που ανέβασε η ίδια η εταιρεία για να τον επαινέσει, τρέχει και τελευταία στιγμή ανεβάζει το παιδάκι στην αποβάθρα και ανεβαίνει κι αυτός, πριν περάσει το τρένο από μπροστά τους.

Το υπουργείο επαίνεσε τη γενναιότητα του εργαζόμενου, Μαγιούρ Σελκέ, ενώ έγραψε στο tweet: «Χαιρετίζουμε το υποδειγματικό θάρρος και την κορυφαία αφοσίωση στο καθήκον του».

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021