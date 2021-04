Συνελήφθη γυμνόστηθη γυναίκα κατά την κηδεία του Πρίγκιπα Φίλιππου (vids)

Ένα απρόοπτο περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το Κάστρο του Γουίνσδορ και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου κατά την κηδεία του Πρίγκιπα Φίλιππου, όταν μετά το ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε σε όλη τη χώρα στη μνήμη του Δούκα του Εδιμβούργου, μία γυναίκα άρχισε να τρέχει γυμνόστηθη.

Η εν λόγω ξεκίνησε να φωνάζει ««σώστε τον πλανήτη». Στη συνέχεια, πήδηξε πάνω σε ένα άγαλμα της Βασίλισσας Βικτώριας, πριν οι αστυνομικοί την απομακρύνουν από τη σκηνή στο Castle Hill και τη συλλάβουν.

Topless woman arrested outside Windsor Castle during Prince Philip’s funeral. #PrincePhilipfuneral 1/2 pic.twitter.com/IxAtOelN63

'Topless' woman taken away by police outside Prince Philip's funeral pic.twitter.com/8WXbaWasWI

— The Independent (@Independent) April 17, 2021