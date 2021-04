Νέο περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας στις ΗΠΑ: Αστυνομικός σκότωσε 13χρονο σε καταδίωξη

Ένα ακόμα περιστατικό αστυνομικής βίας έρχεται να προστεθεί μαζί με τ' άλλα στις ΗΠΑ, καθώς ένας αστυνομικός στο Σικάγο πυροβόλησε τον 13χρονο Άνταμ Τολέντο στο στήθος με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλα έγιναν στις 29 Μαρτίου τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε οπλισμένος μαζί με ακόμα ένα άτομο και καταδιώχτηκε από τους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια του γεγονότος οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 13χρονο.

Να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί έρευνα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία έδειξε ότι υπήρξαν παραβιάσεις από την αστυνομία του Σικάγο σε αστικά και ατομικά δικαιώματα των πολιτών και ότι χρησιμοποιούσε δυσανάλογη βία κάνοντας ρατσιστικές διακρίσεις.

Police involved shooting following a Shot Spotter alert in the 2400 blk of S. Sawyer @ChicagoCAPS10. Firearm recovered on scene. #ChicagoPolice pic.twitter.com/yrx1FgD2UC

— Tom Ahern (@TomAhernCPD) March 29, 2021