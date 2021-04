Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο αστυνομικούς, νεκροί ο ένας και ο οδηγός (vid)

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο αστυνομικούς στην βόρεια είσοδο. Αμέσως έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των αρχών που πρoχώρησαν στον αποκλεισμό του κτιρίου.

Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που παρασύρθηκαν από ένα αυτοκίνητο είναι νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο ύποπτος πέθανε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί. Δεν φαίνεται να ήταν γνωστός στις αρχές, ούτε να είχε κάποια σχέση με μέλη του Κογκρέσου και το συμβάν αυτό μάλλον δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Ο δράστης μπήκε από το βόρειο οδόφραγμα και έριξε το όχημά του πάνω στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο κρατώντας ένα μαχαίρι και τους επιτέθηκε, με αποτέλεσμα εκείνοι να ανοίξουν πυρ εναντίον του.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την αστυνομία του Καπιτωλίου, μετά την 6η Ιανουαρίου», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια συνεχιζόμενη απειλή» για την ασφάλεια.

Το συγκρότημα όπου στεγάζονται τα δύο Σώματα του Κογκρέσου τέθηκε σε συναγερμό νωρίτερα, μετά το συμβάν αυτό. Δεκάδες περιπολικά και άλλα οχήματα της αστυνομίας, χωρίς διακριτικά, έσπευσαν στην περιοχή, ενώ από πάνω πετούσε ένα ελικόπτερο.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στο Καπιτώλιο αποκλείστηκαν ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος και η έξοδος από το κτίριο. Κρατώντας ασπίδες, μέλη της Εθνοφρουράς, που έχουν αναπτυχθεί στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα μετά τις 6 Ιανουαρίου, περικύκλωσαν το συγκρότημα. Την ίδια ώρα, άλλοι συνάδελφοί τους στήθηκαν στα οδοφράγματα της αστυνομίας, αποκλείοντας τους γύρω δρόμους.

Βουλευτές και γερουσιαστές δεν βρίσκονταν στο Καπιτώλιο, αφού το Κογκρέσο αυτήν την εβδομάδα δεν συνεδριάζει, λόγω των διακοπών του Πάσχα. «Ακόμη προσπαθούμε να μάθουμε τι συνέβη», ανέφερε μέσω του Twitter ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, ευχαριστώντας την αστυνομία.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επίσης δεν βρισκόταν στην Ουάσινγκτον. Νωρίτερα το απόγευμα είχε αφιχθεί στο Καμπ Ντέιβιντ, την εξοχική κατοικία των Αμερικανών προέδρων στο Μέριλαντ.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv (@disclosetv) April 2, 2021

Δείτε live εικόνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ