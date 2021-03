«Πύρρειος λόγος» του Εισαγγελέα κατά του αστυνομικού που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ

Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και ο Ντέρεκ Σόβιν, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για φόνο και ανθρωποκτονία από αμέλλεια. Οι κρατικοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο 45χρονος αστυνομικός από τη Μινεάπολις «πρόδωσε το σήμα του», όταν πάτησε με το γόνατό του, για περίπου 9 λεπτά στον λαιμό του Φλόιντ, τον οποίο είχαν συλλάβει για ένα πλαστό 20δόλαρο.

«Θα μάθετε στη συνέχεια πολλά για το τι σημαίνει να είστε δημόσιος λειτουργός και να έχετε την τιμή να φοράτε αυτό το σήμα», ανέφερε με στόμφο ο Εισαγγελέας Τζέρι Γ. Μπλάκγουελ ο οποίος συμπλήρωσε: «Είναι ένα μικρό σήμα, το οποίο όμως φέρει μια μεγάλη ευθύνη και έναν μεγάλο υπεύθυνο για τους πολίτες».

Οι Ένορκοι παρακολούθησαν και ένα βίντεο που είχε τραβηχτεί από έναν πολίτη, όταν έγινε η σύλληψη και στο οποίο κατέγραψαν, ότι ο άτυχος Τζορτζ Φλόιντ, 27 φορές, με κάθε τρόπο και ύφος, τόνιζε πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει πριν χάσει εντελώς τις αισθήσεις του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ Μπεν Καμπ, ανέφερε με τη σειρά του: «Σήμερα ξεκινά μια ιστορική δίκη, που θα αποτελέσει ένα δημοψήφισμα για τον δρόμο, τον οποίο έχει διανύσει η Αμερική στην αναζήτηση της ισότητας και της δικαιοσύνης για όλους. Θέλουμε να μάθουμε πού βρίσκεται η δικαιοσύνη, ολόκληρος ο κόσμος μας κοιτάζει», συμπλήρωσε και στη συνέχεια γονάτισε μαζί με τους συγγενείς του θύματος για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, τον χρόνο ακριβώς που ο Σόβιν πατούσε με το γόνατό του στον λαιμό τον Φλόιντ.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού «θα προσπαθήσει να σπιλώσει» τη μνήμη του θύματος, όμως τα «γεγονότα είναι απλά. Αυτό που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ ήταν η υπερβολική άσκηση υπέρμετρης βίας», τόνισε ο Μπεν Κραμπ, κατηγορώντας τον πρώην αστυνομικό ότι «βασάνισε» τον Φλόιντ. «Θα σας παρουσιάσουμε πέραν από κάθε αμφιβολία ότι ο Σόβιν απέχει πολύ από το να είναι αθώος», ανέφερε προς τους ενόρκους, ο δικηγόρος της οικογένειας υπενθυμίζοντας πως ο αστυνομικός παρέμεινε με το γόνατό του να πιέζει τον λαιμό του θύματος, που είχε ακινητοποιήσει στο έδαφος και στο οποίο φορούσε χειροπέδες, για σχεδόν 9 λεπτά.

Οι εικόνες του «μαρτυρίου» του Αφροαμερικανού πυροδότησαν μαζικές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, τη Νέα Υόρκη, το Σιάτλ, όπως επίσης στην Ασία, την Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Παρά τις κινητοποιήσεις αυτές, αυτή η δίκη δεν είναι «η δίκη της αστυνομίας ή των αστυνομικών μεθόδων», επισήμανε ο εισαγγελέας. Για εκείνον, οι αστυνομικοί «κάνουν μια δύσκολη δουλειά και πρέπει, ορισμένες φορές, να λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου». Όμως, συνέχισε: «Αυτό δεν συνέβη εδώ», το σκηνικό διήρκησε «479 δευτερόλεπτα όχι ένα δέκατο του δευτερολέπτου».

Former Minneapolis police officer Derek Chauvin did 'not let up' after he was told that George Floyd did not have a pulse, continuing to leave his knee on Floyd's neck, a prosecutor told jurors in his opening statement at Chauvin's murder trial https://t.co/J0SzOUIoC7 pic.twitter.com/c1YW8GJS81

— Reuters (@Reuters) March 29, 2021