«Βόμβα» Έλον Μασκ: Μπορείτε τώρα να αγοράσετε Tesla με Bitcoin

Τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιος ένα αυτοκίνητο Tesla πληρώνοντας με Bitcoin, ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter ο Έλον Μασκ.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

Ο ιδρυτής της Tesla και της Space X είπε πως χρησιμοποιείται το απαραίτητο λογισμικό ώστε να γίνονται έτσι οι πληρωμές. «Η Tesla χρησιμοποιεί μόνο λογισμικό εσωτερικού και ανοιχτού κώδικα και λειτουργεί απευθείας κόμβους Bitcoin» είπε.

Την ίδια στιγμή, το CNBC, αναφέρει πως παρά τη συγκεκριμένη κίνηση, το Bitcoin θα διατηρηθεί ως έχει και δεν θα μετατραπεί σε κανονικό νόμισμα.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021