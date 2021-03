Ο Τζο Μπάιντεν έπεσε τρεις φορές στα σκαλιά του Air Force One (pics & vid)

Έκδηλη είναι η ανησυχία για την κατάσταση υγείας του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με τα κρούσματα να αυξάνονται συνεχώς. Τελευταίο περιστατικό αποτέλεσε η αδυναμία του να ανέβει με ασφάλεια τα σκαλιά του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σκόνταψε δύο φορές και την τρίτη τελικά έπεσε στα γόνατα στην προσπάθειά του να ανέβει τα σκαλιά του αεροσκάφους. Σκούπισε τα πόδια του χαμηλά, ανέβηκε πολύ προσεκτικά και αφού χαιρέτησε στρατιωτικά όπως συνηθίζεται, στη συνέχεια χάθηκε μέσα στο αεροσκάφος.

Αυτό ήταν ακόμα ένα περιστατικό που δίνει τροφή στις γλώσσες για να την κατάστασή του, καθώς δεν ήταν το πρώτο δείγμα. Την Πέμπτη είχε αναφερθεί στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις αποκαλώντας την... πρόεδρο, ενώ είναι αρκετά τα συμβάντα που εγείρουν ανησυχία για τον 78χρονο πρόεδρο.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν μάλιστα, που κλήθηκε να σχολιάσει τον Μπάιντεν για τον χαρακτηρισμό του «δολοφόνου» προς το πρόσωπό του, τού ευχήθηκε με αρκετή δόση διπλωματίας «καλή υγεία». Ο Μπάιντεν μέχρι πρόσφατα, περπατούσε με μια ειδική μπότα αφού έσπασε το πόδι του ενώ έπαιζε με τον σκύλο του. Ο γιατρός του βέβαια τόνισε ότι ήταν σε καλή κατάσταση.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021