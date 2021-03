Συντονισμένη επίθεση σε τρία ινστιτούτα μασάζ και σπα: 8 νεκροί, συνελήφθη ο ύποπτος (vids)

Οκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων έξι γυναίκες ασιατικής καταγωγής, δολοφονήθηκαν χθες Τρίτη σε τρία ινστιτούτα μασάζ και σπα, δύο στην Ατλάντα κι ένα σε προάστιό της, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι συνέλαβε τον βασικό ύποπτο.

Δεν έχει ξεκαθαρίσει ως εδώ αν οι φόνοι είχαν ρατσιστικό κίνητρο, διαπράχθηκαν ωστόσο με φόντο την έξαρση των επιθέσεων εναντίον Αμερικανών ασιατικής καταγωγής τους τελευταίους μήνες.

Αφού εξετάστηκε το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες των συστημάτων παρακολούθησης των τριών ινστιτούτων μασάζ, θεωρείται «πολύ πιθανό» ότι και οι τρεις επιθέσεις διαπράχθηκαν από τον ίδιο δράστη, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στην έρευνα που διενεργείται για το μακελειό συμμετέχει επίσης το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI).

Police: Four women dead after shootings at two spas in Atlanta; officers say too early to tell if connected to Ancworth, Ga., massage parlor shooting https://t.co/lUw020FYyE

