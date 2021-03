Σκηνικό αποκάλυψης στην Κίνα: Κοκκίνισαν τα πάντα (pics)

Σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε ταινία αποκάλυψης στο Πέκινο...

Μία ισχυρή αμμοθύελλα που κατέκλυσε την πρωτεύουσα της Κίνας, κοκκίνισε τα πάντα και οι εικόνες που βλέπει κανείς στα social media, θυμίζουν περισσότερο πλάνο από το Mad Max.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το σκηνικό αυτό οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους που έφεραν άμμο από την Μογγολία και άλλες περιοχές της βορειοδυτικής Κίνας, κάνοντας τον αέρα ακατάλληλο για αναπνοή.

Beijing skies turn orange as sandstorm and pollution send readings off the scale — When Beijing’s realtime air quality index (AQI) showed a reading of 999, Tokyo recorded 42, Sydney 17, New York 26, Hong Kong 66, and Taiwan 87https://t.co/aFoufL99mo pic.twitter.com/POm5cc4SfQ

— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 15, 2021