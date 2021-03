«Πρωτάθλημα» σεξισμού στην Ιαπωνία: Από γυναίκα βουλευτή το πιο σεξιστικό σχόλιο της χρονιάς

Οργάνωση κατά του σεξισμού στην Ιαπωνία, η Noaseps (No to all sexist public speeches) διοργανώνει online ψηφοφορία για τον «πρωταθλητή» σεξισμού της χρονιάς.

Το πιο σεξιστικό σχόλιο της χρονιάς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, παραδόξως ανήκει σε γυναίκα.

Η βουλευτής Μίο Σουγκίτα, μια συντηρητική πολιτικός που ανήκει στο κυβερνών κόμμα, απέσπασε 1995 ψήφους στην ψηφοφορία. Η Σουγκίτα κέρδισε επάξια την αρνητική πρωτιά χάρη σε ένα σχόλιό της τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού μίτινγκ με συναδέλφους της βουλευτές. Αναφερόμενη σε θύματα σεξουαλικής βίας, η 53χρονη ανέφερε ότι «οι γυναίκες μπορούν να λένε όσα ψέματα επιθυμούν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα». Σύμφωνα με την ομάδα Noaseps, το σχόλιο της Σουγκίτα θεωρήθηκε μισογυνιστικό «καθώς αμφισβητεί τις μαρτυρίες των γυναικών που καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας» υπονοώντας ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτές μπορεί να είναι ψευδείς.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο πρώην επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, Γιοσίρο Μόρι, ο οποίος μετά από σεξιστικά σχόλια εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Ο 83χρονος πρώην πρωθυπουργός είπε σε συνεδρίαση της επιτροπής στις αρχές του περασμένου μήνα ότι τα μίτινγκ με έντονη τη θηλυκή παρουσία «τραβούν πολύ» σε διάρκεια γιατί οι γυναίκες μιλούν πολύ.

Ο Μόρι είχε πει ακόμα για τις γυναίκες ότι λόγω ανταγωνισμού, «αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν όλες αν πάρει τον λόγο μία από αυτές».

Στην τρίτη θέση της φετινής ψηφοφορίας βρέθηκε ο Μασατέρου Σιραΐσι, ένας αξιωματούχος τοπικής αυτοδιοίκησης που παραπονέθηκε ότι η πληθυσμιακή μείωση θα «εξαφανίσει» μια περιοχή εάν η νομοθεσία προστατέψει τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων.

