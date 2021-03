Οργή στις ΗΠΑ για σύλληψη Αφροαμερικανίδας: Της έριξαν σπρέι πιπεριού μπροστά στην κόρη της

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο την Παρασκευή, τραβήχτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου, δείχνουν έναν αστυνομικό να πλησιάζει μια γυναίκα και να της εξηγεί ότι ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος πολύ κοντά την κατηγορεί ότι έκλεψε αντικείμενα λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η γυναίκα διαβεβαιώνει ότι δεν έκλεψε τίποτα και δείχνει αυθόρμητα το περιεχόμενο της τσάντας της. Όμως ο αστυνομικός αρνείται να την αφήσει να φύγει. Εκεί τότε αρχίζει να τρέχει και αστυνομικοί την κυνηγούν προτού την ρίξουν στο έδαφος.

Η γυναίκα καταφέρνει να σηκωθεί και τότε ένας αστυνομικός της ρίχνει σπρέι πιπεριού, πριν αυτή καταρρεύσει. Μακριά από τη μαμά της, η τρίχρονη κόρη της φωνάζει για αρκετά λεπτά και σταματά όταν οι αστυνομικοί τις φέρνουν ξανά μαζί.

Rochester, NY (2/22): Footage shows Rochester police tackling & pepper-spraying a woman holding a 3yo child. Police confronted the woman after a store accused her of shoplifting. The woman showed police everything in her purse, but was tackled when she tried to leave. pic.twitter.com/HxQb7P1PdJ

— /r/2020PoliceBrutality (@r2020PB) March 5, 2021